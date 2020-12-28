السلطات الصينية تسجن صحفية رصدت تفشي كورونا في ووهان

أصدرت محكمة صينية، اليوم الاثنين، حكماً بسجن صحفية رصدت تفشي فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان.

وأصدرت محكمة في مدينة شنغهاي شرقي الصين، حكما بسجن الصحفية تشانغ شان، 4 سنوات بتهمة “إثارة الاضطرابات”، على خلفية قيامها برصد وتغطية تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، العام الماضي.

وأوقفت الصحفية، وهي مواطنة صينية كانت تعمل سابقا بالمحاماة، بعد تغطيتها الحجر الصحي في المدينة التي تعد موطن فيروس كورونا، الذي أودى بحياة الملايين حول العالم، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

من جهته، قال المحامي رين تشانيو للصحفيين، إن قرار السجن صدر بعد محاكمة استمرت بضع ساعات.

وأدينت شان البالغة من العمر 37 عاما بـ”إثارة البلبلة والاضطرابات بنشر معلومات كاذبة على الإنترنت”، وهي تهمة يشيع توجيهها لمعارضي نظام الرئيس الصيني شي جين بينغ، والنشطاء الحقوقيين في الصين، وفقاً للوكالة الأمريكية.

وأُلقِيَ القبض على شان في مايو الماضي، ودخلت بعدها في إضراب عن الطعام استمر لعدة أشهر، إلا أنه تم إطعامها قسرا باستخدام أنبوب أنفي.

وتوجهت شان من مدينتها شنغهاي إلى ووهان في فبراير الماضي، وخلال تواجدها في ووهان، نشرت شان تقارير مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالفوضى في المستشفيات، كما استنكرت في تقاريرها الاحتفالات التي كانت تقام في المدينة بينما يتفشى الفيروس ويفتك بالناس.