السلطات الفرنسية تعتقل شخصين آخرين على خلفية التحقيق في هجوم نيس

اعتقلت الشرطة الفرنسية، شخصين آخرين في إطار التحقيقات الجارية للكشف عن حيثيات الهجوم الذي وقع أمام كنيسة في مدينة نيس الأسبوع الجاري، وخلف 3 قتلى.

ونقلت قناة “بي إف إم” الفرنسية عن مصادر قضائية، أن الشخصين الذين احتفظت بهما الشرطة، هما رجلان، أحدهما بيلغ من العمر 63 عاما والآخر 25 عاما، كانا في منزل مواطن تونسي يبلغ من العمر 29 عاما، تم اعتقاله مساء السبت الماضي في مدينة غراس بجنوب فرنسا.

يُشار إلى أن الشرطة الفرنسية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم إبراهيم العويساوي، تونسي الجنسية، الخميس الماضي، أمام كنيسة نوتردام بمدينة نيس، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قِبل رجال الشرطة.