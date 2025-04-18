السلطات الكويتية تسحب الجنسية من مئات الأشخاص

في ٱطار حملة موسعة شنتها السلطات منذ شهور، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن “سحب الجنسية من مئات الأشخاص لعدة أسباب”.

وقالت الوزارة في بيان، إن اللجنة قررت ما يلي: “فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 13 حالة (للازدواجية)”.

ووفق القرار، تم “سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكررأ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 186 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية”.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر “سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة (1) من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 82 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية”.

وقبل أيام، “سحبت السلطات الكويتية الجنسية من الداعية نبيل العوضي، والإعلامي إبراهيم محمد رزق أبو عيدة”.

هذا “وتشهد الكويت حملة واسعة أطلقتها الدولة لإعادة تنظيم قانون الجنسية، تتضمن مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية، بعدما أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر، وألغيت بموجبها بعض هذه الحالات”.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن “عدد المسحوبة جنسياتهم منذ بدء حملة التدقيق على الجنسيات المزورة، والمزدوجة، والممنوحة تحت بند “أعمال جليلة”، بلغ نحو 35 ألفا”.