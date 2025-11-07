السلطات اللبنانية تفرج عن «هانيبال القذافي» وتخفض كفالته

وافق المحقق العدلي في قضية موسى الصدر، على خفض كفالة هانيبال القذافي من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار لإخلاء سبيله، مع السماح له بمغادرة لبنان فور تسديد قيمة الكفالة، وإلغاء قرار منع سفره، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وجاء القرار بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية أن السلطات اللبنانية قررت الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال القذافي وإلغاء الكفالة المفروضة عليه، معبرة عن تقديرها للرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على تعاونهما وتفهمهما في الملف، مؤكدة أن القرار يعكس روح الأخوّة والعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وأشارت الحكومة إلى أن الخطوة جاءت نتيجة جهود دبلوماسية مستمرة لمعالجة الملف بطريقة قانونية وإنسانية تحفظ كرامة القذافي وتعزز التعاون القضائي بين البلدين، مؤكدة التزامها بالحوار والتعاون البنّاء مع لبنان انطلاقًا من وحدة المصير العربي وأهمية العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ويذكر أن هانيبال القذافي غادر ليبيا عام 2011 إلى سوريا، حيث تم اختطافه ونقله إلى لبنان واعتقاله عام 2015، بحسب تصريحات العائلة.