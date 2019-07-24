السلطات اللبنانية تُصدر مُذكرة توقيف غيابية بحق سيف الإسلام القذافي

في الوقت الذي لا يزال أنصار نجل القذافي سيف الإسلام ينتظرون ظهوره بعد اختفائه منذ الإعلان عن إطلاق سراحه صيف عام 2017، أصدرت الجهات المختصة اللبنانية مذكرة توقيف بحقه غيابياً.

حيث أصدر زاهر حمادة، المحقق اللبناني الخاص في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ومرافقين اثنين له، مذكرات توقيف غيابية طالت لأول مرة نجل القذافي سيف الإسلام وتسعة آخرين.

ولم يتم الإفصاح عن أسماء جميع المطلوبين، ولكن تم الكشف عن اثنين هما عبد الله السنوسي، رئيس الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي، وأحمد رمضان الأصيبعي، مدير مكتب القذافي وقلمه الخاص.

هذا ولفت المحقق العدلي اللبناني إلى أن الإجراء اتخذ بعد الادعاء عليهم أصولاً وورود أدلة على تورطهم في الاشتراك بجرم الخطف المتمادي في الزمن.

يُذكر أن الإمام موسى الصدر، كان قد اختفى بعد زيارة إلى ليبيا عام 1978، وتتهم السلطات اللبنانية نظام القذافي بتغييبه، فيما كانت طرابلس تؤكد أن الصدر ورفيقيه غادرا البلاد في طائرة توجهت إلى إيطاليا.