السلطات المالطية ترفض إعطاء إذن هبوط لطائرة «سماء المتوسط»

أعلنت شركة “سماء المتوسط للطيران Medsky Airways”، عن تأجيل حفل تدشينها الذي كان من المقرر أن يُقام اليوم الخميس، وذلك بسبب رفض السلطات المالطية إعطاء الإذن لهبوط الطائرة التابعة للشركة التي ستكون مخصصة للرحلات بين ليبيا وأوروبا.

وأفادت الشركة في بيان، بأن ذلك يأتي نظرا لعدم اكتمال إجراءات الحصول على تصاريح التشغيل من جانب السلطات المالطية”.

وأضاف البيان أنه “تقرر تأجيل حفل الاستقبال المزمع إقامته يوم الخميس، وسنعلمكم فور حصولنا على الموافقات واكتمال التنسيقات قبل انطلاق الرحلة بالوقت الكافي”.

هذا وأفادت مصادر مطلعة لـ”عين ليبيا”، بأن أول رحلة لسماء المتوسط للطيران من مالطا إلى مدينة مصراتة أُلغيت اليوم، والسبب أن الحكومة المالطية تتعنت وتستمر في رفض إعطاء الإذن بالإقلاع والطيران في مجالها الجوي إلى ومن ليبيا.

وأشارت المصادر إلى أن الرفض يتم رغم توسط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي زار مالطا وتعهد بأن تتحمل حكومته خسائر التشغيل وتلتزم بأمن وسلامة الطائرة وركابها.