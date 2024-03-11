السلطات المصرية توقف صحفية استقصائية لساعات بسبب صفقة “رأس الحكمة”

بعد توقيفها لعدة ساعات أثناء توجهها إلى منطقة “رأس الحكمة”، أفرجت السلطات المصرية عن الصحفية رنا ممدوح، بكفالة.

وقال موقع “مدى مصر” الإخباري الذي تعمل لديه رنا، في بيان الإثنين : “أخلت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة سبيل صحفية مدى مصر، الزميلة رنا ممدوح، بكفالة 5 آلاف جنيه” مضيفا أنه “لا معلومات، حتى الآن، عن التهم الموجهة إليها”.

ونشر زوج الصحفية، محمد الخولي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، صورة تجمعه بها بعد الإفراج، وكتب: “رنا معي بعد أكثر من 12 ساعة احتجاز”.

وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على الصحفية، صباح الأحد، بينما كانت في طريقها إلى منطقة رأس الحكمة الساحلية على البحر المتوسط، والتي كانت محور صفقة كبرى بعشرات مليارات الدولارات بين القاهرة وأبوظبي، الشهر الماضي.

وذكر موقع “مدى مصر” أن “قوات الشرطة، احتجزت الصحفية رنا ممدوح، صباح الأحد، بقسم شرطة العلمين، وذلك بعد إيقافها أثناء توجهها إلى مدينة رأس الحكمة في مهمة عمل”.

وأضافت أن “كمين شرطة عند محطة رسوم العلمين أوقف السيارة التي كانت تقل ممدوح، وسألها عن أسباب توجهها إلى هناك، وأبقى عليها قرابة الساعة، بزعم إجرائها حديثًا صحفيًا دون تصريح، وذلك قبل اصطحابها إلى قسم العلمين، حيث انقطع الاتصال معها ومع سائق السيارة منذ وصولهما إليه”.

وفي أواخر فبراير، أعلنت مصر عن صفقة مع القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل.

وبموجب الصفقة، يحصل الصندوق السيادي الإماراتي على حق تطوير 170 مليون متر مربع من أفضل شواطئ الساحل الشمالي في “رأس الحكمة”.

وسبق احتجاز ممدوح في أواخر 2019 مع اثنين من صحفيي “مدى مصر”، بينهما رئيسة التحرير لينا عطاالله، بعد اقتحام مكتب المؤسسة، عقب يوم من القبض على محرر الأخبار فيها، وأخلت السلطات وقتها سبيل الجميع بعد ساعات.

وكانت ممدوح قد تقدمت في ديسمبر 2018، بمذكرة رسمية لنقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بخصوص سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها وقتها، تضمنت تحفظ ضباط اﻷمن الوطني في مطار القاهرة على جواز سفرها أثناء عودتها من مؤتمر للصحافة الاستقصائية في اﻷردن.

كما تم التحقيق معها، وتفتيش محتويات حقائبها، ومصادرة مذكرات خاصة بها، قبل أن يُطلب منها الذهاب للمقر الرئيسي للجهاز بدعوى استلام جواز السفر، وهي الإجراءات التي وصفها وقتها محامي “مدى مصر”، وأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، بأنها “مخالفة للقانون والدستور”.