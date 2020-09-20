السلطات المصري تُعلن عن اكتشاف أثري ضخم

أعلنت السلطات المصرية، عن اكتشاف أثري كبير بمنطقة سقارة في محافظة الجيزة، وهو الثاني خلال أسبوع، بعد كشف أولي يرجع تاريخه إلى فترة ما قبل الميلاد، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن كشف أثري لـ14 تابوتا مغلقاً، في منطقة سقارة القريبة من أهرامات الجيزة في غرب القاهرة.

ونقلت شبكة “يورو نيوز” عن بيان الوزارة اليوم الأحد، أنه استمراراً لأعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية بمنطقة آثار سقارة، استطاعت البعثة منذ يومين الكشف عن بئر آخر به 14 تابوتاً، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتاً مغلقا.

وأوضح البيان أن جهود البعثة المصرية كان قد أسفر الأسبوع الماضي الكشف عن بئر عميق للدفن، به أكثر من 13 تابوتا آدمياً مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما.

ووفقا للبيان، لم يتم حتى الآن تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها.

هذ وسيتم عقد مؤتمر صحافي بمنطقة آثار سقارة، للإعلان عن تفاصيل الكشف فور الانتهاء من أعمال الحفر التي لا تزال مستمرة.

وبحسب ما أفاد موقع “مصراوي”، تُشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما، ولم تُفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار.

وإلى الآن، لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.

يأتي ذلك في حين، كشفت البعثة، الأسبوع الماضي، عن مقابر صخرية جديدة ترجع إلى 2500 عام وتضم توابيت مزخرفة بنقوش بديعة وتحتوي على مومياوات في حالة حفظ جيدة، في كشف يحمل قيمة علمية كبيرة، حيث من المنتظر أن يسبر غور المزيد من أسرار الحضارة المصرية.