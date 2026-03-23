السلطات المغربية ترفض هبوط طائرة المنتخب الليبي

رفضت السلطات المغربية السماح لطائرة خاصة تقل وفد المنتخب الليبي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب السنغالي أليو سيسيه، بالهبوط بعد دخولها الأجواء المغربية أمس الأحد، قادمة من العاصمة طرابلس، وذلك لأسباب مجهولة.

وأفادت مصادر مطلعة أن السلطات المغربية طلبت من نظيرتها الليبية في طرابلس حجز موعد جديد للطائرة الخاصة التي تقل وفد المنتخب، دون توضيح الأسباب.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المغربية، وبعد سلسلة من الاتصالات، حددت اليوم الإثنين موعدًا جديدًا لإقلاع الطائرة من طرابلس إلى المغرب، على أن تصل مساء اليوم.

وتابعت المصادر أن معسكر المنتخب الليبي، بقيادة أليو سيسيه، سينطلق غدًا الثلاثاء 24 مارس في المغرب بمشاركة 20 لاعبًا، من بينهم 6 محترفين، على رأسهم المعتصم المصراتي، لاعب خط وسط فريق هيلاس فيرونا الإيطالي.

هذا ولم يصدر تعليق رسمي فوري من السلطات الليبية أو المغربية، بحسب ما ذكره موقع winwin.

وقرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبد المولى المغربي، إقامة معسكر خارجي للمنتخب الليبي في المغرب خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لخوض تصفيات كأس أفريقيا 2027، المقررة إقامة نهائياتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ويخوض منتخب ليبيا خلال معسكره في المغرب مباراتين وديتين أمام منتخبي النيجر وليبيريا، ويسعى مدرب “فرسان المتوسط” من خلالهما إلى الوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق تصفيات كأس أمم أفريقيا المقبلة.