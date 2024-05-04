السلطات المغربية تمنع تجمعا يدعو لانفصال «القبائل»  عن الجزائر

منعت سلطات مدينة أكادير في المغرب، اجتماعا تحضيريا، بهدف تأسيس جمعية، تحمل اسم “لجنة الدعم المغربية للاعتراف بالدولة القبائلية” في الجزائر.

وقالت مصادر مغربية، أن سلطات عاصمة سوس، رفضت التأشير على هذا النشاط، وأصدرت تعليماتها الصارمة من أجل منعه، بعد أن أكدت لدعاة هذه المبادرة، أن المملكة المغربية ترفض رفضا باتا أي توجه يهدف إلى دعم المخططات الانفصالية التي تسعى إلى تقسيم أي بلد، بما فيها الجزائر.

وأوضحت المصادر، أن منع سلطات أكادير لهذه المبادرة، يأتي انسجاما مع سياسة المغرب، التي ترفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، أو أي انخراط في محاولات تروم تقسيم دول الجوار، قبل أن تؤكد “حرص والتزام المملكة بتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الجارة الشرقية في مختلف المجالات”، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة المغاربية، ونبذ كل أشكال التطرف والانفصال.