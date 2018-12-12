السلطات المغربية تُحبط عملية إرهابية كادت تهز المملكة!

كشفت السلطات المغربية عن تفكيك خلية من 3 أفراد يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن أحدهم كان على وشك تنفيذ عملية إرهابية مروّعة في المغرب.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، فإن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش تتكون من ثلاثة عناصر، وأن الأبحاث الأولية أفادت بأن أحد المشتبه بهم حاول الالتحاق في وقت سابق بالتنظيم سواء بالساحة السورية العراقية أو بفصائله الناشطة غرب إفريقي.

كما أضاف البيان:

“أحد المشتبه بهم كان قد قرر تنفيذ عملية إرهابية نوعية بالمغرب بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية، وأنهم قاموا بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة”.

وأعلن البيان، أن أعمار المشتبه بهم تتراوح بين 21 و31 سنة وكانوا ينشطون في مدينة القنيطرة غربي البلاد.

هذا وكانت السلطات الأمنية المغربية، قد أعلنت الجمعة الماضي عن تفكيك خلية أخرى من 6 أفراد في بني ملال وسط البلاد.