السلطات المغربية تُلّقي القبض على مواطن ليبي بعد تورطه بجريمة قتل في مالطا

مواطن ليبي يرتكب جريمة قتل في مالطا ويفر إلى المغرب. [أرشيفية/MA]

أفادت وسائل إعلام مالطية، بأن الأجهزة الأمنية في المملكة المغربية، ألقت القبض على مواطن ليبي ارتكب جريمة قتل في شقة بمدينة سانتا لوجيا المالطية، الأسبوع الماضي قبل أن يفر إلى المغرب.

وبحسب المصادر الإعلامية، فإن المواطن الليبي البالغ من العمر 37 عاماً، كان يعيش مع ضحيته في شقة حيث تم العثور على جثة الفتاة يوم الثلاثاء الماضي، تحت غطاء دموي ملفوف في أكياس قمامة سوداء.



وبعد أن اشتكى الجيران من رائحة كريهة من الشقة توجهت الشرطة إلى المكان وعثرت على الجثة، وعثرت أيضاً على علامات اختناق في جثة الضحية.

وعلى إثر ذلك، تم إبلاغ الشرطة بأن الشخص المعني في الحي لم تتم رؤيته في المنطقة منذ فترة طويلة، وبعد التحريات اتضح بأن المواطن الليبي قد فر إلى المغرب، وبناء على ذلك تم التواصل مع الأجهزة الأمنية المغربية وعلى إثر ذلك تم القبض عليه، ويتم احتجازه حالياً لدى السلطات المغربية.

وأشارت وسائل الإعلام المالطية إلى أنه سوف يتم إعادة المواطن الليبي إلى مالطا، خلال الأسابيع القادمة، وذلك وفقاً لقانون إجراءات تسليم المجرمين، بعد استكمال تحقيقات الشرطة بالخصوص.

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