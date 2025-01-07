السلطات تعلن «حالة التأهب القصوى».. سيول جارفة تجتاح السعودية

شهدت السعودية أمس الاثنين، هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت بسيول جارفة.

وقال هيئة الأرصاد السعودية: “لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان”.

وأعلنت السلطات السعودية “حالة التأهب القصوى، مع إغلاق جميع الأماكن العامة والمدارس، واللجوء للتعليم عن بعد”.

ونشر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، فيديو لـ”شاهقة مائية” في سواحل مدينة رابغ التابعة لمكة وصفها بالأقوى، حيث لامست الشاطئ لأول مرة، وأسهمت في ارتفاع الأمواج”.

وأشار القحطاني إلى “أن إدارة البحث والتطوير بالمركز ستعمل على دراسة هذه الحالة الخاصة”.

🔴 شاهقة رابغ هي الأقوى.. لامست الشاطئ لأول مرة، وساهمت في ارتفاع الأمواج، وإدارة البحث والتطوير بالمركز ستعمل على دراسة هذه الحالة الخاصة.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/6v4LxfN8LP — المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) January 6, 2025

2/ لحظات مرعبة تنقلب فيها الحياة!

سيارة تغرق في سيل #مكة.. هل نجا الركاب بفضل الله؟ #جدة_الأن pic.twitter.com/I1XeuIKpFK — استشراف السعودية (@VSA_2030) January 7, 2025

3/ وفاة مسنين في #سيول_مكه ..

حسبنا الله ونعم الوكيل ، مسؤولون غافلون وأرواح الناس في خطر!#جدة_الأن pic.twitter.com/HloecakkO5 — استشراف السعودية (@VSA_2030) January 7, 2025