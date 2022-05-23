السلطة الفلسطينية تُحيل ملف اغتيال «أبو عاقلة» إلى الجنائية الدولية

أكّد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، اليوم الإثنين، إحالة ملف جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأضاف المالكي خلال حديثٍ مع وكالة الأناضول” التركية، أنّ الجانب الفلسطيني قام بتوثيق ما حدث في جريمة مقتل أبو عاقلة، ورفع تقريرًا قبل يومين إلى مكتب المدعي العام للجنائية الدولية.

وشدد المالكي على أنّهم على تواصل مستمر مع الجنائية الدولية منذ الانضمام لميثاق روما (المؤسس للمحكمة)، لافتًا إلى أن لديهم نشاطًا وفعالية كبيرة.

وقال المالكي «نرفع تقارير دورية بشكل شهري إلى المحكمة حول الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه، ويتم رفعها للمدعي العام لضمها لبقية التقارير التي تؤسس للحالة في فلسطين».

ودعا الوزير المالكي إلى إضافة جريمة مقتل أبو عاقلة إلى مجموع الجرائم التي يتم توثيقها من قبل المحكمة، من أجل التحقيق الرسمي الذي تنتظره فلسطين لمحاسبة إسرائيل.

وقتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين صباح يوم الأربعاء 11 مايو 2022 خلال تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.