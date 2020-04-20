السماح لبعض محطات الوقود لتقديم خدماتها للمواطنين الذين يحملون تصاريح تجول والجهات المستثنية من قرار حظر التجول

قررت لجنة أزمة الوقود التابعة لحكومة الوفاق الوطني، خلال الاجتماع الذي عُقِد بإدارة الدعم المركزي في العاصمة طرابلس، برئاسة العميد محمد فتح الله، منح الإذن بتشغيل بعض محطات الوقود بشكل يومي لتقديم خدماتها لسائقي مركبات الجهات التي استثنيت بقرار المجلس الرئاسي من حظر التجول المفروض للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الحظر من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأكدت اللجنة منح الاستثناء لسيارات نقل إسطوانات الغاز والبضائع التي تتطلب الحركة في الشوارع بشكل يومي لتوفير خدماتها للمواطنين، مع الاستمرار في تزويد المرافق الخدمية بوقود الديزل، بصورة طبيعية، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

وتم الاتفاق على تحديد عدد من محطات الوقود التي تقدم خدمات للمستهلكين في عدد من المناطق، وهي:

ليبيا نفط:

محطة (47) أبوستة.

محطة (89) عمر المختار.

محطة (111) الفلاح.

محطة (85) الأندلسي.

شركة الشرارة:

محطة (70) تاجوراء.

محطة (99) غوط الشعال.

محطة (637) البيفي.

محطة (17) جنزور.

شركة الراحلة:

محطة (45) زواية الدهماني.

محطة (107) الفلاح.

محطة (133) باب بن غشير.

محطة (634) جنزور.

وأكد المجتمعون على أن هذه المحطات لا تقوم بتزويد الوقود إلا لسائقي المركبات الذين لديهم تصاريح تجول فقط والجهات المستثنية بقرار المجلس الرئاسي.