«السنة الكبيسة» تتسبب بتوقف مضخات الوقود في نيوزيلندا!

تسببت السنة الكبيسة التي حلت هذا العام، اليوم 29 فبراير 2024، بحادثة غريبة في نيوزيلندا، إذ توقفت عدد من مضخات البنزين عن العمل بالبلاد.

وأعلنت شركات “ألايد فيول” و”جال” و”زد إنرجي” و”بي.بي”، أن مضخات وقود ذاتية الخدمة تابعة لها في أنحاء نيوزيلندا لا تعمل بسبب مشكلات في نظام الدفع المستخدم.

وقال جون سكوت الرئيس التنفيذي لمجموعة “إنفنكو”، وهي مزود لحلول برمجيات الدفع: إن خللا حدث في برمجيات الدفع، ما أدى لتوقف النظام عن العمل، وذلك لأن السنة الجارية جاءت كبيسة.

وقال سكوت: تم إيجاد حل لهذا الأمر الآن وهناك حاجة فقط لتعميمه على مضخات الوقود التي تأثرت في أنحاء البلاد.

وأضاف: إن هذه مجرد مشكلة تتعلق بالكود الخاص بنيوزيلندا، مضيفا: ليست هناك معلومة أكيدة لدى “إنفنكو” بشأن كيفية حدوث ذلك، وسنحقق في الخلل خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن نيوزيلندا من أوائل الدول التي يبدأ فيها اليوم الجديد نظرا لفروق التوقيت بين الدول، لذا ظهرت المشكلة المرتبطة بوجود يوم 29 فبراير.

هذا وتتكون السنة الميلادية التقويمية عادة من 365 يوما، إلا أنه يضاف إليها يوم واحد كل 4 سنوات وهو ما يجعل تلك السنة كبيسة.