السنغالي «أليو سيسيه» مديراً فنياً للمنتخب الليبي

حصرياً.. يقترب الاتحاد الليبي لكرة القدم من توقيع عقد المدير الفني السنغالي أليو سيسيه، والإعلان بشكل رسمي وتقديمه لوسائل الإعلام المحلية.

وبحسب مصادر “عين ليبيا” فإنه تم التفاهم على جميع بنود التعاقد بين عبد المولى المغربي رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، والمدير الفني السنغالي سيسه، وبإنتظار وصول الدعم المالي لكي يتم التوقيع وتسليم المدير الفني الدفعة الأولى من قيمة العقد.

يُشار إلى أن سيسيه مواليد 24 – مارس – 1976 هو لاعب كرة قدم سنغالي دولي سابق كان يلعب كمدافع. سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم 2002 مع منتخب بلاده. لعب خلال مسيرته 153 مباراة سجل خلالها 3 أهداف ، قاد منتخب بلاده مدرباً للتأهل لكأس العالم 2018، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب منذ بطولة عام 2002، وقاد منتخب بلاده مدرباً للتأهل لكأس العالم 2022، وهى المرة الثانية على التوالى التي يتأهل فيها مع منتخبه السنغال إلى كأس العالم والمرة الثالثة في تاريخ منتخب السنغال بعد بطولتى 2018 و 2002 ، وحقق بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة المقامة في الكاميرون .

وحيث عقد عبد المولى المغربي عدة لقاءات مع قيادات داعمة للرياضة الليبية شرقاً وغرباً، وتحصل على وعود بالدعم المادي للمنتخب الوطني، ويشهد اليو سيسه إقامة حفل الافتتاح بملعب بنغازي الدولي هذا اليوم .

ولم يتبق الكثير على تصفيات المونديال التي تتصدر فيها مجموعتنا منتخب الكاميرون ويقع المنتخب الوطني وصيفاً بها، ومن المقرر سينخرط الطاقم الفني فور الانتهاء من الأمور التعاقدية في الإشراف على اختيار القائمة والدخول في معسكر إعدادي ولعب مباريات ودية في ايام التوقف الدولية.