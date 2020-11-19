السنغال.. انتشار مرض جلدي غامض بين الصيادين

أفادت السلطات السنغالية أن مرضا جلديا غامضا انتشر بين الصيادين في عدة مناطق من البلاد، وأصاب حتى الآن أكثر من 200 صياد.

وقال حاكم العاصمة دكار الحسن صال، إن السلطات شكلت خلية أزمة مكلفة بمتابعة هذا المرض الغامض، الذي ظهر في البداية لدى صيادين في حي تياروي سير مير، بضواحي العاصمة دكار.

وأكد بعد زيارته حي الصيادين أن المرض أصاب أكثر من مئتي صياد، كانوا عائدين من رحلات صيد، مشيرا الى أن “تقرحات ظهرت على أجسادهم ووصلت إلى وجوه بعضهم، والظاهرة ما تزال في تصاعد”.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن السلطات أعلنت أنها وضعت المصابين بالمرض في الحجر الصحي، وأخذت عينات منهم ستخضع للفحص، بالإضافة إلى عينات من المحيط.

في غضون ذلك لم تعلن السلطات عن أي وفيات بسبب المرض الغامض، أو أي حالات صحية حرجة.