السنغال تهزم المغرب بهدف قاتل وتحصد لقب قمة الكان 2026

توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية 2026 بعد فوزه على المغرب بهدف دون مقابل، في مباراة قمة أُقيمت على أرض المغرب وشهدت صراعًا بدنيًا وتكتيكيًا على أعلى مستوى. ويعد هذا اللقب الثاني في تاريخ السنغال بعد تتويجها في نسخة 2021.

شوط أول: صراع وسط الملعب

بدأت المباراة بإيقاع متوازن، مع حذر شديد من الطرفين، حيث ارتكز اللعب في منتصف الملعب. حاولت السنغال فرض أسلوبها من خلال الاستحواذ وبناء الهجمات المنظمة، بينما اعتمد المغرب على الضغط البدني والانتقال السريع. رغم بعض المحاولات الهجومية، انتهى الشوط الأول دون أهداف بفضل الصلابة الدفاعية للطرفين.

الشوط الثاني: المغرب يضغط والسنغال تضرب

مع بداية الشوط الثاني، تصاعدت جرأة المنتخب المغربي، الذي رفع نسق اللعب وخلق أكثر من فرصة خطيرة، لكنه اصطدم بسوء اللمسة الأخيرة وتصدي حارس السنغال. وفي أفضل لحظات المغرب، نجحت السنغال في استغلال هجمة منظمة وخطأ دفاعي لتسجيل هدف المباراة الوحيد في الشوط الإضافي الأول، بعد توقف المباراة إثر احتجاجات السنغاليين على ركلة جزاء محتسبة للمغرب وأهدرها إبراهيم دياز.

محاولات المغرب بلا جدوى

بعد الهدف، كثف المغرب من هجماته وارتفاع عدد الكرات العرضية والتسديدات، لكن الدفاع السنغالي أدار اللقاء بذكاء وأحكم السيطرة على المساحات. ونجحت السنغال في امتصاص ضغط الخصم والحفاظ على تقدمها حتى صافرة النهاية.

الواقعية تتغلب على السيطرة

شهدت المباراة انتصار السنغال بالنجاعة والواقعية، في حين دفع المغرب ثمن غياب الفعالية أمام المرمى، رغم أفضلية نسبية في الاستحواذ والضغط. وأكدت المباراة أن القمم الإفريقية تُحسم بالقرارات الحاسمة والفاعلية في اللحظات المصيرية، وليس فقط بالأداء الجميل.