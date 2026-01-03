السنغال تُقصي السودان بثلاثية وتبلغ ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

أنهى منتخب السنغال مغامرة نظيره السوداني في كأس أمم أفريقيا، بعدما حسم المواجهة التي جمعتهما اليوم بالفوز 3–1، ضمن مباريات دور الـ16، ليؤكد “أسود التيرانغا” شخصيتهم القوية في الأدوار الإقصائية ويواصلوا الدفاع عن حظوظهم في المنافسة على اللقب.

بداية سودانية جريئة

دخل المنتخب السوداني المباراة دون رهبة، ونجح في مباغتة السنغال بهدف مبكر، أربك حسابات المنافس وفرض واقعًا مختلفًا على مجريات الدقائق الأولى، حيث ظهر “صقور الجديان” منظمين، مع اعتماد واضح على التكتل الدفاعي والانطلاق السريع في الهجمات المرتدة.

ردة فعل سنغالية وحسم قبل الاستراحة

ورغم التأخر، استعاد المنتخب السنغالي توازنه تدريجيًا، وبدأ في فرض أفضليته من حيث الاستحواذ والضغط العالي، ليترجم ذلك إلى هدف التعادل، قبل أن ينجح في قلب النتيجة لصالحه بهدف ثانٍ في توقيت حساس قبل نهاية الشوط الأول، منح الفريق أفضلية معنوية كبيرة.

خبرة تحسم اللقاء

في الشوط الثاني، حاول السودان العودة إلى أجواء المباراة، إلا أن الفارق البدني والخبرة الدولية مال بوضوح لصالح السنغال، التي أحكمت سيطرتها على وسط الميدان وأغلقت المساحات، قبل أن تؤكد تفوقها بتسجيل الهدف الثالث، واضعة حدًا لأي محاولات سودانية للعودة.

خروج مشرّف للسودان

ورغم الخسارة، قدم المنتخب السوداني مباراة تحسب له، خاصة من حيث الانضباط التكتيكي والجرأة في مواجهة أحد أقوى منتخبات القارة، ليودّع البطولة بأداء محترم يعكس تطور الكرة السودانية وحضورها المتزايد في المنافسات القارية.

السنغال تواصل المشوار

بهذا الفوز، يحجز المنتخب السنغالي مقعده في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، مؤكّدًا أنه أحد أبرز المرشحين للذهاب بعيدًا في البطولة، بفضل توازن الأداء بين الدفاع والهجوم، وقدرته على التعامل مع مختلف سيناريوهات المباريات.