السنغال تُلغي صفقة مع «أكوا باور» السعودية

قال وزير المياه والصرف الصحي في السنغال شيخ «تيديان دايي» إن الدولة ستلغي صفقة تتعلق بمشروع بنية تحتية للمياه مدته 32 عاما وقعها الرئيس السابق «ماكي سال٪ مع شركة أكوا باور السعودية؛ بسبب التكلفة العالية.

وذكرت وكالة «رويترز» أنه تم توقيع عقد لبناء وتشغيل محطة لتحلية المياه في العاصمة دكار بقيمة 800 مليون دولار في مارس الماضي في الأيام الأخيرة من ولاية سال.

وكان الهدف من المشروع تقليص عجز المياه في بلد من المتوقع أن يرتفع فيه سحب المياه بما يصل إلى 60% بحلول عام 2035، وفقا للبنك الدولي.

وقد وُصِف المشروع بأنه الأكبر من نوعه في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف متر مكعب يوميا.

لكن الوزير شيخ «تيديان دايي»، قال إن التكلفة على المدى الطويل تجعل المشروع “حلا قصير المدى ومكلفا”.وأضاف أن “سعر المياه سيصبح أعلى في المدى الطويل بسبب التقنية المستخدمة في إنتاجها”.

يُشار إلى أن أكوا باور المعروفة سابقًا باسم (شركة أعمال المياه والطاقة الدولية) شركةٌ رائدةٌ في تزويد الطاقة وتحلية المياه تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءاً من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.