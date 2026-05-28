«السنوات العجاف» تعود للواجهة.. الأسر الليبية تواجه ضغطاً معيشياً كبيراً

في ظل تصاعد الجدل الشعبي حول الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي هذا العام، خرج أستاذ الاقتصاد علي الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” معبّرًا عن استيائه من التداعيات الاقتصادية التي باتت تلقي بظلالها على الأسر محدودة الدخل، مع اقتراب عيد الأضحى في أجواء تتسم بضغط معيشي متزايد.

وأوضح الشريف أن المواطن يجد نفسه أمام عبء مالي ثقيل، إذ قد يضطر إلى إنفاق ما يعادل راتب شهرين أو ثلاثة أشهر كاملة فقط لتأمين أضحية العيد، وهو ما يفتح باب التساؤل حول القدرة الفعلية على الاستمرار في تلبية الاحتياجات الأساسية بعد انتهاء المناسبة، في ظل ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن الإيمان بأن الله هو الرزاق لا يتعارض مع ضرورة مراعاة أوضاع الفقراء والمحتاجين، مؤكدًا أن هذه الفئة تشهد تزايدًا ملحوظًا خلال ما وصفه بـ”السنوات العجاف”، التي ربطها بما اعتبره فسادًا ماليًا وإهدارًا للمال العام وتعدد مراكز القرار وتضخم النفقات الحكومية، بينما يظل المواطن البسيط في مقدمة المتأثرين.

وأضاف أن الواقع الاقتصادي الحالي يعكس فجوة متسعة بين الدخل والأسعار، ما يجعل كثيرًا من الأسر عاجزة عن التوازن بين متطلبات العيد الأساسية والتزامات المعيشة اليومية، في وقت تتحول فيه شعيرة الأضحية من مناسبة للفرح والتكافل إلى عبء مالي ثقيل يضيف مزيدًا من الضغوط على ميزانيات الأسر.

وتأتي هذه التصريحات في سياق اقتصادي واجتماعي حساس، حيث تشهد الأسواق الليبية موجة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، بالتوازي مع تراجع القوة الشرائية للدينار لدى شريحة واسعة من المواطنين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استعدادات الأسر لاستقبال عيد الأضحى.

كما تعيد هذه التطورات فتح النقاش حول العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية والبعد الاجتماعي للشعائر الدينية، في ظل تزايد الحديث عن العدالة الاجتماعية وضرورة إعادة التوازن بين الدخل والإنفاق، بما يخفف من حدة الضغوط التي تواجهها الأسر ذات الدخل المحدود.

ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي يعكس ارتباطًا مباشرًا بتكاليف الأعلاف والنقل وسلاسل الإمداد، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار في الأسواق، ما يجعل الأسعار عرضة لتقلبات حادة مع اقتراب المواسم الدينية التي يرتفع فيها الطلب بشكل كبير.