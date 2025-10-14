السني لمجلس الأمن: إذا كانت المهمة صعبة اتركوا الشعب الليبي يقرر مصيره بنفسه

تساءل المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أمام مجلس الأمن، عن ضمانات نجاح الخطة الأممية والمبادرات الدولية المطروحة لمعالجة الأزمة الليبية، مشددًا على أن المواطن الليبي يريد رؤية نتائج ملموسة لإنهاء الحلقة المفرغة التي تعيشها البلاد.

وأكد السني ضرورة التعامل مع الأزمة الليبية بمسؤولية من الداخل والخارج، ودعم الجهود الوطنية التي تسعى لإرساء دولة القانون والمؤسسات. ودعا المبعوثة الأممية إلى أن تتسم تحركاتها بمخرجات واضحة وجدول زمني محدد، وبمشاركة جميع القوى الفاعلة لتحديد المعرقل الحقيقي للانتخابات.

وأشار إلى أن المواطن الليبي يسعى لدولة مدنية بدستور واضح، ويريد تعافي الاقتصاد وتوفير الخدمات الأساسية وعيشًا كريمًا يتمتع فيه بخيرات بلاده بعيدًا عن الفساد والتهريب والمحسوبية، ويطالب برفع العقوبات الدولية الظالمة والكشف عن مصير المفقودين وعودة المهجرين.

وحذر السني من استمرار تسلط المجلس الحالي والوصاية الدولية على الشعب الليبي، مشددًا على أن المهمة إن كانت صعبة أو مستحيلة، فيجب السماح للشعب بتقرير مصيره بنفسه دون تدخل خارجي.