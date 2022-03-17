«السني»: ليبيا تمر بمرحلة حرجة وشبح الانقسام السياسي يُخيم من جديد

قال المندوب الليبي في الأمم المتحد الطاهر السني، إنّ ليبيا تمر بمرحلة حرجة وشبح الانقسام السياسي يخيم على البلاد من جديد.

وأوضح السني أنّ الأطراف الدولية في مجلس الأمن لم تستطع وصف ما يحدث، لشدة تعقيد المشهد ومدى حساسية الوضع في ليبيا، مضيفا انّ مجلس الأمن عجز منذ سنوات عن إيجاد حلول للأزمة.

وذكر السني أنّه يجب تركيز كل الجهود والمبادرات على نزع فتيل أي اقتتال محتمل والعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن.

وأضاف السني أنّ الانتخابات هي الضامن الوحيد لإعادة الشرعية إلى الشعب وتحقيق الاستقرار، داعيا الجهات الدولية إلى دعم مفوضية الانتخابات للتجهيز لأي استحقاق قادم وأنّ هذا يعكس جدية المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات.

وبين السني أنّ المشكلة في ليبيا ليست قانونية فقط بل هي مشكلة سياسية ومجتمعية متراكمة منذ سنوات، وأنّ أي حلول مقترحة يجب أن تكون واقعية.

وتابع السني أنّ الصراع الدولي الحاصل له تأثير على ليبيا، محذرا من نقله إلى البلاد لتصفية الحسابات، ومحاولة استغلاله للتلاعب بملف الطاقة.