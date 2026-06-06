السني: ليبيا لا يمكنها تحمل أعباء «الهجرة غير الشرعية» وحدها

أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني موقف ليبيا الرافض لأي محاولات لإنشاء مخيمات للمهاجرين على أراضيها تحت أي ذريعة، مشدداً في الوقت ذاته على ترحيب بلاده بالجهود الدولية الرامية إلى معالجة التحديات الإنسانية المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، والتعاون في معالجة أسبابها الجذرية.

وجاء ذلك خلال اجتماع وصفه السني بالمثمر مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة أولريكا ريتشاردسون، حيث جرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن عمل فريق الأمم المتحدة في ليبيا، والجهود المبذولة لدعم مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية.

وأوضح السني، في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، أن ليبيا لا يمكنها تحمل أعباء الهجرة غير الشرعية بمفردها، مؤكداً أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها العميقة.

وأضاف أن ليبيا ترحب بجميع المبادرات الدولية الهادفة إلى معالجة ملف الهجرة وفق مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والتنموية والأمنية في آنٍ واحد.

ومن جانبها، أكدت ريتشاردسون أن الأمم المتحدة لا تعتزم توطين المهاجرين أو اللاجئين داخل ليبيا، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية تعمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية لدعم برامج العودة الطوعية وتقديم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى دعم الحلول القانونية خارج الأراضي الليبية للأشخاص الفارين من النزاعات والاضطهاد، بحسب ما نقله السني في تغريدته.