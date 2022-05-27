«السني»: مجلس الأمن فشل تنفيذ قراراته ومعاقبة النخالفين دولا أو أشخاصا

قال مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن الطاهر السني، إنّ مجلس الأمن فشل في تنفيذ ما يصدر من قرارات ولم ينجح في معاقبة المخالفين أشخاصا أو دولا.

وأوضح السني في كلمته أمام مجلس الأمن أنّ عجز وانقسام مجلس الأمن ظهر واضحا في العديد من المناسبات، وأنّ اليبيين يتساءلون ما إذا كان الخلل في استراتيجية الأمم المتحدة أم في المبعوثين الذين يرسلون إلى ليبيا.

وتابع السني أنّ ليبيا أمام تحديات صعبة ومفترق طرق خطير، معتبرا أنّ ما يحدث هو نتيجة تراكمات وأزمات منذ 2011 إلى هذا اليوم.

وبين السني أنّ التدخلات الأجنبية كانت سببا في نشر الفوضى، وأدخلت البلاد في صراع وسط عجز كامل لمجلس الأمن إزاء ما يحدث.

وقال السني «شهدنا عودة للتنظيمات الإرهابية خاصة في الجنوب الليبي»، وإنّ ليبيا أصبحت ضحية في ملف الهجرة غير الشرعية ولا يمكن تحميلها المسؤولية.

وأشار السني إلى تردي القطاع الصحي والخدمي في الجنوب بالإضافة إلى أزمة النازحين والمهاجرين، وأنّ المواطن سئم من تكرار تلك الأزمات وتفاقمها بسبب الفراغ السياسي الحاصل