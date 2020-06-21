السني: نصحنا الحكومة المصرية ألا تراهن على حفتر

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السنّي، إن حكومة الوفاق الوطني نصحت مصر في السابق بعدم المراهنة على خليفة حفتر.

وأضاف السني في تصريحات له: “منذ سنوات نصحنا الحكومة المصرية ألا تراهن على مجرم الحرب وإن ليبيا ليست إقليماً على حدودها، بل هي دولة موحدة ومناطقها مكملة لبعضها، وعندما تعادي منطقة تخسر البلاد كلها، وليبيا لا تحكمها مجموعات قبلية كما يتم تسويقه، بل قبائلنا هي قاعدتنا الثقافية والاجتماعية التي نقدرها ونحترمها”.

وتابع: “تهديد الأمن القومي المصري ليس من ليبيا وبرسم خطوط وهمية داخلها، أو التهديد بإرسال شباب قبائلنا على ظهر دباباتكم!، عليكم رسم خطوطكم في سيناء وتوجيه جيشكم الجرار ومدافعكم نحوها وتحريرها من الإرهاب والمتطرفين، الذين قتلنا العديد منهم في سرت عند تحريرها، في تهديد مستمر لأمننا القومي”.

وأشار إلى أن سياسة الكيل بالمكيالين مكشوفة للجميع، وقال: “تقولون أنكم تحترمون قرارت الدولية والاتفاق السياسي الليبي، وفي نفس الوقت تستقبلون وتدعمون المنقلب عليها!! تتحدثون عن شرعية مجلس النواب وكأنها مختزلة في شخص لا يستطيع حتى عقد جلسة، في حين جُل أعضاء المجلس من كافة أنحاء ليبيا يجتمعون في طرابلس”. وأردف المندوب الليبي يوقل: “‏أين صوتكم عندما قُتل الأبرياء في طرابلس لأكثر من عام، يبدو أن خطكم الأحمر كان بعيداً جداً حينها وانكمش عندما انهزم مشروع الثورة المضادة وانكسر حلم مجرم الحرب إلى الأبد. تجربتكم أنتم أحرار فيها، ولكنه ليس نهجنا، وبسط سلطة الدولة لا تنازل عنه، إن كنتم تريدون دعمنا فاتركونا وشأننا”.