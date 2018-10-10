«السني» يؤكد على أهمية توحيد المبادرات الدولية والإقليمية



التقى المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي “طاهر السني” ظهر اليوم الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا “بياتريس لوفرايير”.

حيث ناقش “السني” آخر تطورات الوضع السياسي الراهن ورؤية رئيس المجلس الرئاسي للخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ الترتيبات الأمنية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.

كما أكد في هذا اللقاء على أهمية توحيد المبادرات الدولية والإقليمية وعلى أن تكون برعاية وإشراف الأمم المتحدة، والعمل على إنهاء التدخلات السلبية من بعض الدول في الشأن الليبي.

من جهة أخرى أكدت “لوفرايير” على دعم فرنسا لخيارات الشعب الليبي وحرص بلادها على تقديم ما يمكن من أجل استقرار ليبيا والمساهمة في خروجها من الأزمة الراهنة، وأهمية العمل على تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين والتي ستساهم فيها بعثتها الدبلوماسية في طرابلس.