«السني» يبحث توحيد المواقف داخل مجلس الأمن

التقى مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، مع نظرائه من كينيا مارتن كيماني، والغابون ميشل بيانغ، وغانا هارولد اغيمان، وبحضور مندوب الموزمبيق بدرو افونسو، الذي ستنضم بلاده للمجلس في 2023.

وذكر السني في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن اللقاء يأتي في متابعة للأحداث الأخيرة بالعاصمة طرابلس، وفي إطار التشاور والتنسيق مع المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن A3 قبل الجلسة المرتقبة للمجلس عن ليبيا غداً الثلاثاء.

وناقش اللقاء آخر التطورات في ليبيا وتحديات المسار السياسي، وكذلك موضوع تعيين المبعوث الجديد للبعثة الأممية.

وتم التأكيد خلال اللقاء، على دعم ليبيا الدائم لجهود المجموعة الأفريقية وأهمية توحيد المواقف والتنسيق المشترك داخل المجلس، والحرص على تعيين مبعوث أممي بدعم المجموعة في أقرب وقت ممكن.