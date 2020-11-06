«السني» يبحث مع الجمعية العامة للأمم المتحدة تطورات الأزمة الليبية

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، أمس الخميس، مع رئيس الجمعية العامة للدورة 75 فولكان بوزكير في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأفاد المكتب الإعلامي ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، بأن السني وبصفته نائباً لرئيس الجمعية، ناقش مع بوزكير عدداً من المواضيع التي تخص سير اللجان والمجالس المتخصصة بالجمعية العامة والتي انطلقت أعمالها منتصف شهر سبتمبر الماضي.

كما استعرض بوزكير أجندته وأولوياته التي يتطلع إلى تنفيذها خلال هذه الدورة والتي من أهمها مكافحة جائحة كورونا.

وتم خلال اللقاء أيضاً، متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومناقشة ملف إصلاحات الأمم المتحدة.

كما استعرض السني آخر تطورات الوضع الراهن في ليبيا، متمنياً أن يكون لبوزكير دوراً فاعلاً خلال رئاسته لدعم ليبيا واستقرارها في العديد من المجالات من خلال أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وفي يونيو الماضي، تم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الأمريكية انتخاب ليبيا على مستوى المندوبين، نائباً للرئيس الجديد للجمعية العامة للدورة الخامسة والسبعين فولكان بوزكير، حيث فازت ليبيا ممثلةً في المندوب طاهر السني بأحد مقاعد منصب نائب الرئيس التي يتم منحها حسب التوزيع الجغرافي للدول.

وأفادت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان حينها، بأن الانتخاب يأتي تتويجاً للعمل الدبلوماسي في الآونة الأخيرة لوزارة الخارجية الليبية وبعثتي ليبيا الدائمتين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف ، والدعم السياسي الذي حظيت به حكومة الوفاق الوطني من قِبل عدة دول ومجموعات وتكتلات إقليمية، والتي نتج عنها مؤخراً ترشيح ليبيا عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الانسان.

يُشار إلى أن منصب النائب يُعنى بتمثيل الرئيس في اجتماعات الجمعية العامة والمساهمة في إدارة جلساتها، كما يتم التنسيق المشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن في متابعة الملفات المختلفة التي تقع تحت اختصاص رئيس الجمعية العامة.