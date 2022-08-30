السني يبحث مع المجموعة الإفريقية مسألة تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا

بحث مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني مع مندوبي دول كل من كينيا مارتن كيماني والغابون ميشل بيانغ وغانا هارولد أغيمان تطورات الملف الليبي وتحديات المسار السياسي وكذلك تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.

وأكد السني خلال اللقاء الذي عقد الاثنين بحضور أيضا مندوب موزمبيق دعم ليبيا الدائم لجهود المجموعة الإفريقية، مشددا على أهمية توحيد المواقف والتنسيق المشترك داخل مجلس الأمن على تعيين المبعوث الأممي بدعم المجموعة في أقرب وقت ممكن.

يأتي هذا اللقاء في أطار التشاور قبل جلسة الثلاثاء التي من المقرر تكون إحاطة مفتوحة تتناول تطورات الوضع في ليبيا، تعقبها جلسة تشاورية مغلقة.