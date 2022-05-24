«السني» يبحث مع المندوبة الأمريكية التحديات التي تواجه المسار السياسي في ليبيا

بحث مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني مع مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد، الوضع الراهن والتحديات التي تواجه المسار السياسي في ليبيا.

وفي تغريدة عبر تويتر ذكر السني أنّ الجانبان أكدا على أهمية دور أمريكا لدعم الحلول السلمية للأزمة لتفادي أي تصعيد عسكري أو مواجهات مسلحة.

وتابع السني أنّهم ناقشوا الجهود الأممية والحوارات المختلفة الجارية، والتأكيد على أهمية أن تُفضي إلى توافق وطني لإنجاز الانتخابات العامة في أقرب الآجال.

وأردف السني «تناولنا تأثير الأزمة الدولية الراهنة على ليبيا والمنطقة، وكيفية دعم الاستقرار الأمني والاقتصادي، وعدم نقل الصراع إلى ليبيا، وإنهاء كل أنواع التدخلات الأجنبية».