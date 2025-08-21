السني: يجب الحفاظ على الاستقرار في ليبيا

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، إنه يجب الحفاظ على الاستقرار وتفادي ما من شأنه خلق مواجهات أو نزاعات مسلحة جديدة في كافة مناطق ليبيا.

وفي كلمة أمام جلسة مجلس الأمن حول التطورات في ليبيا، طالب السني بإعداد خارطة موحدة وعاجلة تضمن حل الأزمة السياسية، وأكد أن أي عملية سياسية قادمة يجب أن تراعي العمل على إنهاء المراحل الانتقالية وعدم تكرار الماضي.

وأضاف السني: “نطالب بإعداد خارطة طريق واضحة وبجدول زمني محدد للوصول إلى إجراء انتخابات عامة مباشرة حرة وشفافة وفي أقرب وقت، ونطالب بدعم كافة اللجان الأمنية التي شكلت من المجلس الرئاسي لدعم الأمن والاستقرار”.

وأشار المندوب الليبي إلى أن نجاح الانتخابات البلدية في المنطقة الغربية أظهر قدرة الليبيين على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، ونوه بأن الاستطلاعات التي قامت بها البعثة الأممية لا تعكس آراء جميع الليبيين.