«السني» يدعو الأمم المتحدة لدعم الانتخابات ومبادرة تحقيق الاستقرار

دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، الأمم المتحدة بالإسراع في إرسال فريق تقييم الاحتياجات الخاصة بالانتخابات إلى ليبيا، للوقوف على الاستعدادات الفنية والأمنية وتحديد الدعم اللازم لمؤسسات الدولة لضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة.

وأوضح السني، في إحاطته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في ليبيا، مساء الجمعة، أن المبادرات الوطنية لحل الأزمة في ليبيا تشكل الأساس “الذي يمكننا من خلاله العمل على تحقيق الاستقرار”، مطالبًا الدول الأعضاء بمجلس الأمن بدعم مبادرة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتحقيق الاستقرار.

كما دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الدول الأعضاء لدعم المصالحة الوطنية مشيراً إلى أنها “بدأت أولى خطواتها في ليبيا”.