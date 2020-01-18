«السني» يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد تجاه اعتداءات حفتر

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، حرص حكومة الوفاق على إنجاح المساعي الأممية والدولية للخروج بحل سلمي للأزمة الراهنة.

جاء خلال لقاء جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الجمعة.

وأوضح السني تداعيات العدوان على طرابلس وجرائم الحرب التي ارتُكِبت في حق المدنيين.

وأشار إلى ضرورة وجود وقفة جادة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه هذه الاعتداءات، ومطالبا بعدم المساواة بين المعتدي والمدافع عن نفسه.

من جانبه أكد غوتيرش مشاركته في مؤتمر برلين وإصراره على تقديم كل الدعم الممكن لإنجاحه من أجل استقرار ليبيا.

وحث أمين عام الأمم المتحدة كل الدول المعنية على احترام وقف إطلاق النار وحظر توريد السلاح، مشددا على أنه لا حل عسكريا للأزمة، وضرورة دعم خطة المبعوث الأممي والمسار السياسي المتوقع عقده في جنيف الفترة المقبلة.