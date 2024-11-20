«السني» يرحّب بإحاطة مدعي المحكمة الجنائية الدولية حول ليبيا

رحب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني بالجهود التي يبذلها مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان وحرصه على تقديم إحاطته من داخل ليبيا مشيدًا بالتعاون القائم بين ليبيا والمحكمة وفق مبدأ التكامل.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا أكد السني أن مكتب النائب العام الليبي يمتلك القدرة على التحقيق في الجرائم التي تقع داخل وخارج الحدود.

كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بإثبات حيادها مستشهدا بالإبادة الجماعية المستمرة في غزة كاختبار لعدم ازدواجية معايير المحكمة.

يأتي ذلك في إطار إحاطة قدمها كريم خان إلى مجلس الأمن بشأن جهود المحكمة في التحقيق بالانتهاكات التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية.