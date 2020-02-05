«السني» يستعرض مع الصليب الأحمر تداعيات الاعتداءات على المدنيين

المنظمة قلقة من الأوضاع الإنسانية الراهنة التي تشهدها بعض المناطق. [بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة]

استقبل مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السُني، في مقر البعثة الليبية بنيويورك مدير عام العمليات للجنة الدولية للصليب الأحمر دومنيك ستيلهارت.

وأفاد المكتب الإعلامي بالبعثة، بأن اللقاء ناقش أوجه التعاون بين حكومة الوفاق واللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما تشهده ليبيا هذه الفترة.

وعبر ستيلهارت عن قلق المنظمة من الأوضاع الإنسانية الراهنة التي تشهدها بعض المناطق في ليبيا خاصة مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

كما أعرب عن رغبة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة ليبيا خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكدا على تعاون اللجنة مع الحكومة الليبية في شتى المجالات التي تختص بها اللجنة.

من جانبه أوضح السُني تداعيات الاعتداءات الأخيرة على الوضع الإنساني والانتهاكات التي تستهدف المدنيين والأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية.

وأكد المندوب الليبي على أهمية المساعدة في توثيقها وحرص الحكومة للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والترحيب بزيارة رئيسها المرتقبة لليبيا، مشدداً على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به اللجنة في مجال العمل الإنساني داخل ليبيا، لاسيما خلال المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.