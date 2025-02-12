«السني» يلتقي المبعوثة الأممية إلى ليبيا.. منافشة التحديات التي تواجه العملية السياسية

التقى السفير طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، بالمبعوثة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “هانا تيتيه”.

خلال اللقاء، رحب السفير السني بـ” تيتيه”، وأكد على أهمية دورها في دعم مبدأ “القيادة والمُلكية الليبية” للحلول السياسية، والبناء على المبادرات الوطنية الرامية إلى إنهاء المراحل الانتقالية الهشة، والإسراع بإجراء الانتخابات العامة لتحقيق الاستقرار المنشود.

كما ناقش الجانبان آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، إلى جانب المستجدات الإقليمية وتأثيراتها على ليبيا ودول الجوار.

من جانبها، أعربت تيتيه عن تطلعها للعمل الميداني من ليبيا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة التزامها بالتواصل مع جميع الأطراف الليبية لدعم الحوار الوطني وخلق مسارٍ شامل ينهي الأزمة الراهنة التي طال أمدها.