«السني» يُطالب بتقديم إحاطة عاجلة لمجلس الأمن حول انتهاكات قوات حفتر

قدم المندوب تقرير تفصيلي مصحوب بالصور والأشرطة المرئية. [بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة]

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، الجمعة، في مدينة نيويورك الأمريكية، رئيس مجلس الأمن الحالي مندوب بلجيكا السفير مارك بستين.

ويأتي اللقاء بطلب عاجل من بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالبعثة.

وقدم السني تقرير تفصيلي مصحوب بالصور والأشرطة المرئية عن الخروقات والانتهاكات الجسيمة التي قامت بها قوات حفتر في الساعات القليلة الماضية على مدينة طرابلس، من قصف عشوائي مكثف على الأحياء السكنية والمرافق المدنية ومطار معيتيقة الدولي.

وخلال اللقاء طالب السني رئيس مجلس الأمن بتقديم إحاطة عاجلة لأعضاء مجلس الأمن لهذه التطورات، كما شدد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن موقف عاجل وحازم ضد هذه الانتهاكات المتكررة والتي تعتبر خرقاً لقرارات مجلس الأمن وتسمية من يرتكبها.

وأكد سفير ليبيا أن هذا التصعيد غير المسبوق يأتي لإفشال جميع المساعي الأممية والدولية لحلول سياسية سلمية للأزمة الراهنة وإجهاض كامل لحوارات جنيف.

وأوضح السني أن الحكومة تحتفظ بحق الدفاع وحماية المواطنين والرد على هذه الاعتداءات، ولن تقف مكتوفة الأيدي وستستخدم كل الوسائل لردع هذا العدوان.

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