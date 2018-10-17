في إطار الاستعدادات لعقد مؤتمر باليرمو في إيطاليا، التقى المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “طاهر السني”، أمس الثلاثاء، بالمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي “بيترو بيناسي”.

كما حضر اللقاء الذي عُقد بالعاصمة روما، مدير الإدارة السياسية بالخارجية الإيطالية “سابستيانو كاردي”، يرافقه سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي “حافظ قدور” والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية لدى روما “محمد المقهور”.

وتناول اللقاء، آخر المستجدات والتحضيرات التي يجريها الجانب الايطالي لاحتضان مؤتمر باليرمو ونقاش جدول الأعمال المقترح، والأهداف المرجوة من هذا الحدث.

وقد أكد “السني” خلال هذا اللقاء على أهمية التنسيق والتشاور الذي يجرى مع الأطراف الليبية المعنية، وذلك للمساهمة في الخروج بنتائج عملية وملموسة لايجاد حلول للمختنقات السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية، مع ضرورة توحيد المواقف والمبادرات الدولية حيال الأزمة الليبية.

من ناحيته أكد الجانب الايطالي على أن هدف هذا المؤتمر هو للاستماع الى آراء الليبيين في كيفية مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

ويهدف كذلك لدعم خارطة طريق المبعوث الأممي “غسان سلامة“، وخلق أرضية توافقية من أجل إنجاح المسار الديمقراطي واستقرار البلاد.

وقبل هذا اللقاء قام “السني” بزيارة قصر الإليزيه بباريس، حيث عقد اجتماعا مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي “اورلين لفليار” والمستشار المعني بالملف الليبي “بول سولير”.

وتناول اللقاء آخر تطورات الوضع السياسي والأمني الراهن، وسبل التعاون والتنسيق بين البلدين وتوحيد الجهود الدولية ودعم برامج البعثة الأممية لدى ليبيا.