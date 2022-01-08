«السني» يُناقش مع أمين الأمم المتحدة الوضع في ليبيا

عُقِد أمس الجمعة، بمبنى المنتظم الدولي في نيويورك الأمريكية، لقاء بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ومندوب ليبيا لدى المنظمة الدولية طاهر السني.

وقال السني في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “لقاء مهم مع الأمين العام للأمم المتحدة، حيث تمت مناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا والتحديات التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المنصرم”.

وأضاف السني: “أكدنا خلال اللقاء على ضرورة دعم الأمم المتحدة لارادة الليبيين في تقرير مصيرهم دون أية إملاءات وإيجاد حلول عملية لتحديات المسار الديقراطي، وسُبل الوصول لتوافق وطني للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار والسلام بالبلاد”.

من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة، اهتمامه الشخصي والتزامه بإنهاء الأزمة الحالية ودعم خيارات الليبيين لتحقيق الاستقرار والسلام.

3/1لقاء مهم مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش حيث تم نقاش آخر تطورات الوضع في #ليبيا والتحديات التي حالت دون اجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24-12. حيث أكد غوتيرش اهتمامه وحرصه على دعم خيار الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا pic.twitter.com/tpC5fFsrQJ — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) January 7, 2022