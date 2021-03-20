«السني» يُناقش مع مجلس الأمن أهمية إصدار قرار لدعم إرادة الليبيين

اجتمع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، خلال اليومين الماضيين، مع مندوبي كل من الصين والمملكة المتحدة، وروسيا الاتحادية، وفرنسا.

وبحسب ما أفادت بعثة ليبيا الدائمة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن الاجتماع يأتي في إطار التشاور المستمر بين البعثة الليبية بنيويوك والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي.

ويأتي الاجتماع أيضاً، في إطار استعراض آخر تطورات الشأن الليبي، قبل عقد جلسة مجلس الأمن يوم 24 مارس الجاري، للاستماع إلى إحاطة المبعوث الأممي يان كوبيتش”، وكذلك إحاطة عن تقرير لجنة العقوبات الدولية بشأن ليبيا.

وخلال هذه الاجتماعات، رحب مندوبي الدول أعضاء المجلس باختيار السلطة التنفيذية الجديدة والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

كما تم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في تونس والذي يفضي إلى الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر القادم، والعمل على تعزيز وقف إطلاق النار وخروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة أنحاء البلاد.

وتطرقت النقاشات إلى أهمية إصدار قرار من مجلس الأمن لدعم إرادة الليبيين وهذه المسارات المختلفة والتزام جميع الأطراف في الداخل والخارج بمخرجات الحوار السياسي الليبي.

في إطار التشاور المستمر بين البعثة الليبية بنيويوك والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، اجتمع مندوب ليبيا لدى الأمم… تم النشر بواسطة ‏Permanent Mission of Libya to the UN بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة‏ في الجمعة، ١٩ مارس ٢٠٢١