السوادان.. مئات القتلى بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على مدينة النهود

أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن مقتل أكثر من 300 مدني أعزل في مدينة النهود بولاية غرب كردفان، متهمةً “قوات الدعم السريع” بارتكاب ما وصفته بـ”مجازر مروعة” عقب سيطرتها على المدينة.

وقالت اللجنة في بيان رسمي: “عقب هجوم “قوات الدعم السريع” على مدينة النهود، وانسحاب الجيش السوداني من مقر اللواء 18 مشاة إلى مدينة الخوي، اجتاحت الميليشيا المدينة وعاثت فيها فسادًا وخرابًا، حيث قامت بتصفية أكثر من 300 مواطن بدم بارد، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها البلاد خلال النزاع القائم”.

وأوضحت النقابة أن هذه التطورات جاءت بالتزامن مع إعلان “قوات الدعم السريع”، أمس الجمعة، سيطرتها الكاملة على مدينة النهود، بما في ذلك مقر قيادة اللواء 18 مشاة، واصفةً المدينة بـ”الاستراتيجية”.

في السياق ذاته، أفادت مصادر ميدانية بأن “قوات الدعم السريع” قامت بقطع المياه عن عدد من أحياء المدينة، ما فاقم معاناة السكان، خاصة في ظل اعتماد عشرات الآلاف من المواطنين على مياه المدينة كمصدر رئيسي للشرب، في ظل شُح الموارد المائية بالقرى المجاورة.

كما أفادت ذات المصادر بقيام القوات بنهب 500 شاحنة محملة بالبضائع ومحصول الفول السوداني، حيث صدرت أوامر مباشرة للسائقين بمغادرة المدينة باتجاه الغرب تحت تهديد السلاح.

وفي تطور ميداني آخر، استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني، فجر اليوم السبت، مستودع وقود يُعتقد أنه يتبع لقوات الدعم السريع قرب مطار كسلا بشرق السودان. وأكدت مصادر محلية أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، لكنه تسبب في أضرار مادية بالموقع المستهدف.

تحركات الجيش السوداني

من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري بأن الجيش السوداني شن غارات جوية على مخازن أسلحة ووقود تابعة لقوات الدعم السريع في مطار نيالا، مما أسفر عن تدمير طائرة شحن من طراز “بوينغ” كانت محمّلة بالأسلحة والمعدات.

وفي ولاية غرب كردفان، شنت مقاتلات الجيش السوداني هجمات على تمركزات قوات الدعم السريع في مدينة الخوي.

وفي ولاية النيل الأبيض، أعلن الجيش السوداني تحرير عدة قرى بمحلية أم رمته، من بينها: الأحامدة، السليك، ود نوار، طيبة، حلة العبيد، المراخة القديمة والجديدة، ود نمر، الحسين، والصوفي، مع استمرار التقدم باتجاه مناطق الجموعية.

وفي مدينة أم درمان، أكدت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات سلاح المهندسين، بالتعاون مع قوات العمل الخاص، قامت بعملية تمشيط في منطقة صالحة، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر “الدعم السريع”.

يأتي هذا التصعيد في إطار الصراع المستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع”، والذي أدى إلى مقتل آلاف المدنيين ونزوح ملايين آخرين، وسط تحذيرات متزايدة من كارثة إنسانية وشيكة في البلاد.