السوداني: استمرار القوات الأجنبية في العراق لم يعد مبرراًً

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، أن “اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة تتجاوز الجوانب الأمنية والعسكرية”، مشيرًا إلى قدرة العراق على لعب دور مهم في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.

وأوضح السوداني أن الحكومة العراقية مستمرة في ترتيب لقاء ثنائي بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في بغداد، وأن الولايات المتحدة أبدت قبولها لإجراء الحوار، خاصة خلال زيارة المبعوث الأمريكي توم باراك إلى سوريا والعراق.

وأشار إلى ضرورة تعامل الولايات المتحدة مع إيران باحترام والابتعاد عن سياسة التهديد، مؤكدًا أن المفاوضات الناجحة تتطلب الثقة المتبادلة، وأن إيران أبدت استعدادها لمفاوضات جادة دون إملاءات أو تهديد.

وشدد السوداني على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران كخطوة حسن نية لاستئناف المفاوضات، مؤكدًا أن العراق يسعى لاستعادة دوره الريادي في المنطقة ليصبح جزءًا من الحلول الإقليمية بعد أن كان ساحة للصراعات.

على الصعيد الداخلي، أكد السوداني أن استمرار وجود القوات الأجنبية في العراق لم يعد مبررًا، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على حصر السلاح بيد القوات الأمنية الوطنية فقط، وأن العراق سيستلم خلال أيام قاعدة عين الأسد بالكامل من القوات الأمريكية، تليها المرحلة الثانية في قاعدة حرير، مؤكدًا أن البلاد تحل قضاياها بقرارات وطنية دون أي تأثير خارجي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن العملية السياسية بعد الانتخابات البرلمانية تتطلب توافق الكتل الكبرى والإطار التنسيقي لضمان تشكيل حكومة قوية، مع التأكيد على أن رئيس الوزراء يمثل كافة العراقيين ويجب أن يحظى بالمقبولية الوطنية والخبرة التنفيذية.

كما قال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مساء السبت، إن بغداد تتابع الوضع الأمني في سوريا، حيث يشهد تناميًا لعصابات “داعش”.

وأضاف

أن العراق جزء من التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، ويقوم بعمليات مشتركة مع الجانب السوري في مكافحة المخدرات.

وأكد السوداني استمرار العلاقات العراقية-السورية على أساس مصلحة استراتيجية مشتركة، مع وجود لجنة تنسيق أمنية ثنائية نشطة حتى الآن. وشدد على أهمية دعم عملية سياسية شاملة في سوريا ونبذ الإرهاب والتطرف.

وأشار رئيس الحكومة إلى حرص العراق على وحدة وسلامة الأراضي السورية، مؤكدًا على فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومنها مشروع خط كركوك-بانياس لتصدير النفط.

ولفت إلى أن العلاقات الخارجية لبغداد تركز على مصلحة العراق والعراقيين، مع التأكيد على سيادة البلد ووحدة ترابه وسلامة شعبه.

العراق يعزز قدراته الجوية والدفاعية بوصول 6 طائرات فرنسية “كاراكال”

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن الأولوية الحالية تتركز على تعزيز الدفاع الجوي وتسليح القوة الجوية، مشيرة إلى وصول 6 طائرات فرنسية متطورة من طراز “كاراكال” قبل نهاية العام لدعم هذا القطاع.

وأوضح العميد تحسين الخفاجي، مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة، أن العقود الأخيرة شملت تعزيز القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي، إضافة إلى مجالات بحرية وبرية أخرى، مع تزويد الدفاع الجوي برادارات فرنسية متقدمة قادرة على التعامل مع كافة التحديات.

وأضاف الخفاجي أن تعاوناً يجري مع كوريا الجنوبية لتسليم بطاريات دفاع جوي متوسطة المدى مطلع العام المقبل، بما يضيف قوة إضافية للقدرات العراقية، مشيراً إلى أن قيادة طيران الجيش والمديرية العسكرية الاستخباراتية تباشر تشغيل هذه المنظومات لتعزيز الأمن الجوي في البلاد.