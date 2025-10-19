السوداني: الانتخابات البرلمانية العراقية معركة حاسمة بين الفساد والتنمية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى الشهر المقبل تشكل معركة حاسمة بين من يسعون لإعادة إنتاج مشاريع الفشل والفساد، وبين من يطمح لاستمرار عجلة الإعمار والتنمية.

وخلال حضوره مؤتمرًا انتخابيًا للترويج لمرشحي محافظة نينوى ضمن قائمة “الإعمار والبناء” التي يرأسها، قال السوداني: “نريد دولة قوية بقرارها، رصينة في إدارتها تنحاز للمواطن وتلبي تطلعاته، لذلك فإن المشاركة في الانتخابات هي موقف وطني يسجّل للتاريخ، موقف يعيد الثقة بين المواطن والدولة، وهذا لن يكون إلا بانتخاب الشخصيات الوطنية النزيهة الكفوءة”.

وشدد على أنه “لا مجال لتكرار أخطاء الماضي ولا للإهمال والتأخير”، مؤكدًا أن “الأولوية هي العمل وخدمة المواطن، وأن مهمتهم معالجة هموم الناس واحتياجاتهم”.

ويخوض رئيس الحكومة العراقية الحالي الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم تحت اسم “الإعمار والبناء”، والتي تتوزع على غالبية المدن العراقية، سعياً للحصول على ولاية ثانية لإدارة الحكومة في السنوات الأربع المقبلة، وهو ما ترفضه قوى “الإطار التنسيقي” الشيعية التي ترى أن منصب رئيس الحكومة يجب أن يكون نتاج توافق سياسي وليس حصراً على جهة واحدة.

وفي هذا السياق، تم تسريب 12 اسماً مرشحًا لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، من بينهم نوري المالكي، رئيس حزب “الدعوة الإسلامية”، بالإضافة إلى أسماء أخرى مثل رئيس جهاز الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس جهاز المخابرات حامد الشطري.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نحو 7,900 مرشح سيتنافسون في الانتخابات التي ستجرى يوم 11 من الشهر المقبل على مستوى البلاد، بما في ذلك مدن إقليم كردستان، لانتخاب برلمان جديد يضم 329 نائبًا، وهو البرلمان السادس منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وأكدت المفوضية أن 21 مليونًا و404 آلاف و291 عراقيًا يحق لهم التصويت من أصل 47 مليون نسمة، عبر 8,703 مراكز انتخابية تضم 39,285 مركز اقتراع.

وقد بدأت الكتل السياسية المتنافسة حملاتها الدعائية، عبر نشر صور مرشحيها وعقد التجمعات الجماهيرية، بالإضافة إلى الاستعانة بوسائل الإعلام والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.