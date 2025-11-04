السوداني يؤكد: مصلحة العراق أولاً ولن نسمح بالتورط في الحروب الخارجية

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في تصريحات صحفية أن “مصلحة العراق أولاً”، وأن الحكومة العراقية لن تسمح لأي طرف بالزج بالبلاد في نزاعات خارجية.

وأضاف أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تملك القرار في هذه الأمور، مشدداً على أن “هناك إجماعاً من القوى السياسية العراقية على ضرورة إنهاء وجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة”.

وأشار السوداني إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة هي علاقة “متوازنة”، مبنية على مصالح متبادلة، وأن العراق ليس ساحة نفوذ لأحد.

وفي سياق متصل، أوضح أن عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة ستكون مرتبطة بالانسحاب المتوقع لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يتم الانسحاب بحلول سبتمبر/أيلول 2026.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل الإعلام العراقية أن القوات الأمريكية قد بدأت بالفعل بالانسحاب من قاعدة “عين الأسد” العسكرية الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق. وهذه القاعدة تُعد واحدة من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في العراق.

وقالت شبكة “السومرية نيوز” نقلاً عن مصادر مطلعة، إن القوات الأمريكية بدأت نقل بعض الأفراد والمعدات جواً من القاعدة، وهي خطوة لم تحدث من قبل في هذه القاعدة التي كانت تشهد في الماضي نقل المعدات فقط.

ووفقاً لمصادر أمنية عراقية، من المتوقع أن يتم إخلاء القاعدة بالكامل بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، في خطوة تأتي في إطار الاتفاق الثنائي بين بغداد وواشنطن، والذي يقضي بإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق. وبدلاً من ذلك، سيتم تحويل التعاون بين الجانبين إلى مستوى أمني مدني.

من الجدير بالذكر أن قاعدة “عين الأسد” كانت قد استخدمها الجيش الأمريكي منذ احتلال العراق عام 2003، واستمر استخدامها حتى بعد انسحاب القوات الأمريكية في 2011، حيث عادت إليها القوات الأمريكية في عام 2014 في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”. و