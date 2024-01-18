«السوداني» يُجدد دعوته لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس، دعوته لرحيل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش من العراق، معتبرا أن انتهاء مهمة هذه القوات الأجنبية “ضرورة لأمن واستقرار البلاد”.

ونقلت رويترز عن السوداني قوله في حديث خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه من الضروري “البدء فوراً في حوار للخروج بتفاهم حول ترتيب جدول زمني لإنهاء مهمة المستشارين الدوليين”.

واعتبر السوداني أن “انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق، كما أنها ضرورة للحفاظ على العلاقات الثنائية البناءة بين العراق ودول التحالف”.

ولفت السوداني إلى انه لم يعد هناك اي مبررات لوجود التحالف الدولي، وقال “اليوم الموقف الامني بشهادة كل المختصين في العراق ولدى الاصدقاء ان داعش لا تمثل تهديدا للدولة العراقية” مضيفا “حاليا هناك مجاميع منفردة لاشخاص يهربون ويختبئون في الكهوف في الجبال و الصحاري، تطاردهم الاجهزة الامنية وتقتص منهم”.

وبين السوداني على ان ترتيب انتهاء مهمة التحالف الدولي كان “محور زيارة وفد برئاسة وزير الدفاع العراقي الى واشنطن في أغسطس 2023” والتي ادت الى تشكيل لجنة ثنائية كان من المفترض أن تدرس “انسحاب المستشارين الدوليين” لكن تعرقل الأمر مع احداث 7 اكتوبر التي اوقفت الاجتماعات.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا، وبنهاية العام 2021، أعلن العراق انتهاء المهمة “القتالية” للتحالف، وتحوّلها إلى مهمة “استشارية”.