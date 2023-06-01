السودان.. أسف أرمريكي على انسحاب الجيش السوداني من محادثات وقف النار

حثت الولايات المتحدة، الخميس، الأطراف المتحاربة في السودان على العودة إلى محادثات وقف إطلاق النار، وبذل جهود منسقة للالتزام بهدنة دائمة، بعد انهيار جهود السلام مرة أخرى.

جاءت هذه الدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية، بعد أن قرر الجيش السوداني، الانسحاب من محادثات السلام مع قوات «الدعم السريع»، والتي ترعاها كل من الولايات المتحدة والسعودية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: «بمجرد أن تظهر القوات السودانية أنّها جادة بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار، فإنّ الولايات المتحدة والسعودية على استعداد لاستئناف تسهيل المباحثات المعلقة».

وكان البيت الأبيض، أعرب عن «أسفه البالغ» إزاء قرار الجيش السوداني بالانسحاب من محادثات السلام، مشيرا إلى أنّهم يريدون نحن رؤية توقف القتال.

وصباح الأربعاء، أعلن الجيش السوداني تعليق مباحثات جدة بسبب عدم التزام قوات الدعم السريع بتنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات.