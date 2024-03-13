السودان.. أكثر من 200 ألف طفل وامرأة مهددون بالموت جوعاً

مع استمرار الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تتزايد مخاطر الموت بسبب المجاعة في البلاد بشكل كبير.

وفي هذا السياق، حذَّرت منظمة “سيف ذي تشيلدرن”، من أن نحو 230 ألف طفل وامرأة حامل أو أنجبن للتو مهددون بالموت جوعاً في السودان.

وقال المدير المحلي للمنظمة عارف نور: خلَّفت المعارك في السودان آلاف القتلى، و8 ملايين نازح، وقد أدخلت السودان في واحدة من أسوأ الأوضاع الغذائية في العالم.

وأضاف: يعاني أكثر من 2.9 مليون طفل من سوء التغذية، و729 ألف طفل إضافي دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد، وهو أخطر أشكال الجوع.

وقال نور: دورة الجوع لا تنفك تتفاقم، من دون وجود أي مخرج في الأفق؛ بل تتجه إلى مزيد من البؤس، في حين أن أكثر من نصف السودانيين، بمن فيهم 14 مليون طفل، يحتاجون حالياً إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

هذا وتتواصل في السودان منذ 15 أبريل 2023، حرب بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وكان برنامج الأغذية العالمي، حذّر من أن الحرب الدائرة في السودان قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم، مشيرا إلى أن أقل من 5 بالمئة من السودانيين، يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة في الوقت الراهن.