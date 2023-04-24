السودان.. إجلاء 105 مواطنين ليبيين إلى السعودية

أعلنت السفارة الليبية في السودان، إجلاء 105 مواطنين ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، وموظفي المؤسسات الليبية العاملة بالسودان، من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة السعودية.

وأوضحت السفارة أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، مشيرة إلى أنه سوف تكون عملية ترحيلهم جواً إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب.

وكان السفير الليبي في السودان أعلن في وقت سابق، عن عملية اجلاء الرعاية الليبين عبر البحر تتم من بورتسودان الى جدة بالتنسيق مع السعودية.